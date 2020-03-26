Для Космических сил США запускают сверхдорогой спутник AEHF-6 — трансляция

На сегодня, 26 марта в 20:57 по Киеву, несмотря на пандемию коронавируса, запланирован старт ракеты-носителя Atlas V со спутником AEHF-6 для нужд Минобороны США.

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Запуск должен состояться с площадки SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида. Если возникнут проблемы, у команды будет два часа стартового окна для запуска. Открыть в новом окне подробный таймлайн/инфографику этой миссии.

Созвездие спутников AEHF (Advanced Extremely High Frequency) призвано обеспечить защищенной по военному стандарту связью войска США, Британии, Канады и Нидерландов.

Система будет считаться завершенной, когда в космосе одновременно окажется шесть таких аппаратов: тогда сигналами будет покрыт пояс планеты между 65-ми параллелями северной и южной широты. Первый такой спутник попал на орбиту в 2010 году.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — пресс-служба ULA):

AEHF на платформе A2100M обратно совместимы и постепенно заменят в космосе устаревшие аппараты Milstar. Данные они передают на миллиметровых волнах частотой 44 ГГц, получают — на сантиметровых (20 ГГц).

Разработчики утверждают, что AEHF — высокоскоростная и резистентная к взлому и глушению система. Спутники создаются компанией американского ОПК Lockheed Martin, их стоимость, по разным оценкам, варьируется от $1 млрд до $1,8 млрд.



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AEHF-5 стартовым весом 6168 кг в момент отделения от разгонного блока будет вращаться по орбите с такими параметрами: апогей — 35 299 км, перигей — 10 876 км, наклонение — 13,9 градусов, аргумент перигея — 180 градусов.

Чтобы добраться до пункта назначения около Земли (примерно 100 суток), а также для корректировки траектории во время работы, на AEHF установлен японский гидразиновый двигатель BT-4 и четыре американских ионных двигателя XR-5, которые функционируют на эффекте Холла.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — пресс-служба Lockheed Martin):

К моменту, когда спутник достигнет плановой позиции, он "похудеет" до 4080 кг.

Аппарат выйдет на геосинхронную орбиту (период обращения равен периоду вращения Земли, то есть около 24 ч), где должен будет оставаться не менее 14 лет. Работу его систем обеспечат две пятисегментные солнечные панели, которые суммарно могут запитать 14 среднестатических американских домовладений.



Ракета

Atlas V — одноразовая двухступенчатая ракета. Сначала производилась Lockheed Martin, сейчас — в Денвере, штат Колорадо, альянсом ULA (Lockheed Martin + Boeing). Конфигурируемый носитель в части габаритов головного обтекателя и числа "боковушек". Стоимость запуска — от $110 до $235 млн. Это одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было.

Длина — 58,3 м, диаметр — 3,81 м, стартовая масса — от 334 до 547 тонн. Способна выводить на НОО до 18,8 т, на ГПО — почти 9 т.

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Это будет 11-й запуск Atlas V в ее самой тяжелой конфигурации — 551. Номер конфигурации обозначает основные характеристики этой ракеты. Первая цифра - диаметр головного обтекателя: "5" — 5,4 м. Вторая цифра соответствует количеству боковых ускорителей — от 0 до 5, третья — число двигателей второй ступени: 1 или 2.

Все готово к запуску (фото — пресс-служба ULA):

Маршевая ступень ракеты содержит двигатель РД-180 российского Энергомаша: он работает на керосине с жидким кислородом. Америка планирует отказаться от РД-180 в 2022 году.

Твердотопливные бустеры Aerojet по бокам от ступени выгорают за 1,5 минуты, после чего отделяются и падают в океан. Вторая ступень Centaur использует тягу двигателя RL-10C-1 на жидких водороде и кислороде.

Все подробности об этой миссии доступны здесь в формате PDF. Фото, посвященные этому запуску, добавляются в высоком качестве во Flickr компании.

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