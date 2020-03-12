Необычное. В созвездии Рыб найдена гигантская планета с железными дождями: видео

Примечание: об этой планете - на 03:43 видео выше.

На расстоянии около 640 световых лет от нас в направлении созвездия Рыб находится планета, на которой, вероятно, выпадают дожди из расплавленного железа. Об этом пишет группа астрономов в журнале Nature, кратко статья изложена в пресс-релизе ESO.

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Такая экстремальная (по нашим меркам) погода - из-за того, что гигантская планета WASP-76b постоянно обращена к своей звезде одной стороной, и та прогревается до 2400 градусов по Цельсию и выше.

В чилийской обсерватории ESO астрономы зарегистрировали на WASP-76b сильные спектральные линии железных паров на терминаторе (граница, разделяющая дневную и ночную стороны планеты), но в "утренней" зоне их не было.

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Вывод, по мнению ученых, очевиден: ветры переносят пары металлов на более "прохладную" ночную сторону (~1500°С), где те конденсируются в железные капли.

“Можно сказать, что на этой планете дождливые вечера, вот только дождик там железный”, - подчеркнул профессор Давид Эренрайх из Женевского университета.