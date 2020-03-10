Лунная программа "Артемида". Дэнс-скрипачка сыграла на крыше здания NASA - видео

Американская скрипачка и танцовщица Линдси Стирлинг сыграла авторскую композицию "Артемида" на вершине Космического центра им. Кеннеди около космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это событие приурочено к Месяцу истории женщин, пишет пресс-служба NASA.

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Титрами на видео представлены факты о знаковых женщинах в Аэрокосмическом управлении США и некоторая информация о новой лунной программе Artemis.

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Месяц истории женщин - ежегодная акция в США, Британии, Канаде и Австралии; в течение этого периода отмечается вклад женщин в исторические события и развитие современного общества.

NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории SLS и окололунная пересадочная станция Gateway.

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