Что утром отправят в космос: стволовые клетки, кишечник-на-чипе и шарики Adidas

Завтра утром, 7 марта, на Международную космическую станцию отправят новую партию грузов, в том числе материалы и аппаратуру для экспериментов в невесомости и других условиях космического полета.

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Что беспилотный корабль Dragon компании SpaceX отвезет на МКС по коммерческой партнерской программе от Аэрокосмического управления США — в обзорном материале ниже. Фото кликабельны.

Adidas BOOST™

Adidas вместе с NanoRacks отправляют на орбиту аппарат для исследования сфероидальной тесселяции (заполнение пустых форм множеством шариков) различных типов вспененных пластиковых микрогранул.

На Земле компания производит промежуточные амортизационные подошвы для обуви из тысяч отдельных гранул, засыпанных в форму и сплавляемых вместе. Теперь этот процесс изучат в условиях микрогравитации.

Bartolomeo

Европейское космическое агентство вместе с Airbus разработали платформу Bartolomeo, которую закрепят на внешней обшивке модуля МКС "Коламбус". Ее используют для расширения научных возможностей вне атмосферы МКС для коммерческих и государственных пользователей в разных сферах: от наблюдения за Землей и астрофизики до робототехники и изучения материалов.

Миссия входит в программу ООН по устойчивому развитию цивилизации: особенно поощряются к участию развивающиеся страны.

"Душ" на орбите

Продолжаются исследования образования капель в приборе H2Okinetic от компании Delta Faucet. Влияние гравитации на формирование размера капель воды не до конца изучено, и исследования на МКС могут помочь улучшить технологию, повысить производительность душа и удобство для пользователей, а также сэкономить воду и энергию.

Результаты можно будет использовать в самых разных космических областях: питье жидкости, утилизация жидких отходов, применение хладагентов или использование топлива.

Gut on Chip или emIC. Кишечник-на-чипе

Ученые используют "органные чипы" как удобную мини-платформу для изучения влияния микрогравитации и других стрессов на физиологию человека. Живые клетки размещают в микроконтейнерах с множеством датчиков, где их можно иннервировать и изучать — без установки электроники в организме человека.

Исследование может выявить механизмы, которые лежат в основе развития кишечных заболеваний, а также возможные методы лечения. В перспективе полученные данные помогут защитить здоровье астронавтов в долгосрочных полетах.

ACE-T-Ellipsoids. Коллоидные самоборки

Эксперимент по исследованию самосборного формирования сложных трехмерных коллоидов в разных температурных и электромагнитных условиях. Пригодится для технологий 3D-печати. Микрогравитация дает возможность понять взаимосвязь между формой частиц, симметрией кристалла, плотностью суспензии и другими характеристиками.

Структуры на основе коллоидов могут дать старт появлению новых устройств для запасания химической энергии, прорывам в медицине, электронике и других отраслях.

MVP Cell-03. Выращивание клеток сердца из стволовых

На МКС изучат рост и развитие кардиомиоцитов из пробужденных стволовых клеток. HiPSCs - это взрослые клетки, генетически перепрограммированные обратно в эмбрионально-плюрипотентное состояние; то есть, они могут развиться в различные типы клеток.

В перспективе это дает неограниченный источник человеческих клеток для исследовательских или терапевтических целей. Кардиомиоциты можно будет использовать для пополнения клеток, поврежденных или утраченных в результате сердечной недостаточности, и разработки лекарств. Также они могут помочь в лечении сердечных нарушений, вызванных космическим полетом.

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