SpaceX отправляет космический корабль "Дракон" в прощальный полет – трансляция

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Кроме старта Falcon 9 в трансляцию попадет также приземление отработавшей маршевой ступени, отстыковка корабля от второй и раскрытие солнечных панелей

На сегодня, 7 марта в 06:50 утра по киевскому времени, запланирован старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX — она отправит в последний полет по коммерческой программе снабжения (CRS) Международной космической станции корабль Dragon. Далее, до 2024 года, SpaceX будет доставлять грузы на МКС по программе CRS 2 — при помощи пилотируемой версии "Дракона".

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Старт планируется с пускового стола №40 космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, США. В это время там будет почти полночь. Если по какой-то причине старт отложат, то запасное окно — 8 марта в 06:27 или 11:27 по Киеву.

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Эта миссия носит название SpaceX CRS-20. Корабль должен доставить на станцию около двух тонн грузов: от продуктов и расходных материалов для поддержания жизнедеятельности экипажа, до материалов для научных экспериментов и ремонтного оборудования. Читайте наш материал о том, что на борту.

У "Дракона" под серийным номером C112.3 это третий полет: он уже летал к станции в миссиях CRS-10 (22 февраля 2017 года) и CRS-16 (5 декабря 2018-го). Далее NASA намерены использовать для снабжения станции Crew Dragon.

Маршевая ступень ракеты с номером B1059.2 также не новая: ускоритель использовали 5 декабря прошлого года при запуске CRS-19. Его хотят снова вернуть: посадка планируется на площадку LZ-1 неподалеку от того, с которой состоится запуск. Ступень вернется на Землю примерно через 8 минут после старта.

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9 марта корабль пристыкуется к МКС и пробудет там примерно месяц. Затем в него занесут около 1700 кг грузов, отстыкуют и спустя пять часов плавных маневров по снижению орбиты сведут с нее. Через 30-40 минут после начала активного торможения на орбите Dragon на парашютах плюхнется в Тихий океан у Калифорнии, где его возьмет на борт морский корабль SpaceX.

Все готово (фото — nasaspaceflight.com):

Патч-эмблема миссии:

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Теги: nasa, spacex, falcon 9, космос, мкс, запуск, ракета, Dragon, crs-20
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