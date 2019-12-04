Трансляция. SpaceX запускает в космос "отель для роботов" - видео

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Стартовое окно - несколько секунд: нужно "поймать" МКС в нужной точке орбиты в нужное время. Так что либо запустят сразу, либо отложат на другой день

Сегодня, 4 декабря в 19:51 по Киеву, с мыса Канаверал компания SpaceX планирует запустить 70-метровую и 550-тонную ракету Falcon 9, которая выведет на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2585 кг различных грузов.

Миссия носит название CRS-19: девятнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС. Эта грузовая капсула отправится в полет уже в третий раз (ранее ее использовали для CRS-4 и CRS-11).

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Фото: пресс-служба SpaceX

Через несколько минут после запуска автоматика должна мягко посадить маршевую ступень (новая B1059.1, еще не летала) на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Стыковка с модулем Harmony на МКС запланирована на 7 декабря. Отстыковка - 4 января, на Землю вернут 816 кг грузов.

Что везут на орбиту:

Среди грузов - док-станция RiTS, такой себе "робот-отель", который закрепят снаружи МКС. Хранилище позволит экономить много времени, сил и энергии при использовании роботизированных инструментов в открытом космосе, обеспечит им тепловую/физическую защиту от излучения и микрометеоритов.

Также на борту - японская система HISUI (гиперспектральная визуализация) для получения изображений Земли следующего поколения, аппаратура для исследования горения в замкнутом пространстве, первый мексиканский студенческий кубсат AztechSat-1, и пара других американских наноспутников - SORTIE и CryoCube.

Подробно о Falcon 9 можно почитать в прошлых материалах о ракете.

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Теги: spacex, falcon 9, космос, мкс, запуск, ракета, crs-19
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