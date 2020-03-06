Сегодня все NASA работает удаленно: стресс-тест на случай эпидемии коронавируса

Фото: пресс-служба NASA

Сегодня, 6 марта, Аэрокосмическое агентство США проводит эксперимент: все сотрудники, которые могут работать удаленно, делают это из дома. Так в ведомстве проверяют способность NASA функционировать в случае чрезвычайной ситуации вроде эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на спикера NASA Беттину Инклэн пишет Politico.

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Это решение руководства Управления необязательно к исполнению: эксперимент добровольный.

"Поскольку ситуация с COVID-19 продолжает развиваться, NASA предпринимает различные действия для обеспечения готовности", - сообщила Инклэн SpacePolicyOnline.com.

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Ноу-хау не должно повлиять на запланированные мероприятия вроде заседания консультативного комитета NASA или события, связанные с утренним субботним (по киевскому времени) запуском очередного грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию.

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