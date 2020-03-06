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Коронавирус мутировал в более агрессивную форму - ученые

Коронавирус мутировал в более агрессивную форму - ученые - Фото
Вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 (иллюстрация — NEXU)
06.03.2020, 11:06

Будущая вакцина, если ее разработают, может быть неэффективной против какого-то из мутировавших штаммов коронавируса SARS-CoV-2

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, разделился на два штамма: вирус-мутант выглядит более агрессивным, чем оригинальный тип. Это может помешать вирусологам оперативно разработать вакцину. Исследование китайских ученых опубликовано в журнале National Science Review.

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Авторы публикации обнаружили, что вирус развился в две основные линии - "L" и "S" (оригинальный, выглядит менее заразным и агрессивным). L-тип, утверждают они, был более распространенным на ранних стадиях вспышки в Ухане, но частота заболеваемости этим штаммом снизилась в начале января. 

"Человеческое вмешательство могло оказать сильное избирательное давление на L-тип. С другой стороны, из-за относительно более слабого селективного давления заболеваемость типом S, который эволюционно старше и менее агрессивен, могло участиться", - пишут авторы.

Инфицирование L-типом составляет около 70% от всех случаев, этот штамм имеет более высокую скорость передачи, чем S-тип.

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Генетический анализ проб, которые взяли у мужчины в США, также показал, что возможно одновременное заражение обоими типами вируса.

Также исследователи выяснили, что молекулярная дивергенция между SARS-CoV-2 и коронавирусом SARS у летучих мышей "намного больше, чем предполагалось ранее".

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Евгений Пилипенко
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