Местом встречи на Аляске определен Элмендорф-Ричардсон, хотя у Трампа надеялись, что Путина и его окружение не придется везти на военную базу США

Местом встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина определена военная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине крупнейшего в штате города Анкоридж. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников Белого дома.

Американские чиновники, которые пытались определить место проведения встречи, быстро обнаружили главную проблему: лето – это пик туристического сезона на Аляске, а возможности для организации такого мероприятия оказались очень ограничены, отмечает CNN.

Организаторы саммита вскоре пришли к выводу, что единственным городом в штате для встречи может быть Анкоридж. И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон будет отвечать требованиям безопасности, хотя Белый дом надеялся избежать перспективы размещения российского лидера и его окружения на военной базе США.

CNN также сообщает, что когда до "известных жителей" Аляски дошла весть о приезде Трампа и Путина, некоторые из них начали обращаться к представителям президента с предложением: может ли их дом быть одним из вариантов? Неизвестно, дошли ли эти предложения до чиновников Белого дома, которые обзванивали объекты в Джуно, столице штата, а также в Анкоридже и Фербенксе.

По словам людей, знакомых с вопросом, администрация Трампа и Кремль решили выбрать Аляску после длительных закулисных переговоров. Было мало мест, которые бы подходили для такой встречи, особенно учитывая ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом в 2023 году.

Учитывая этот факт, Россия избегала европейского направления – даже таких городов как Вена или Женева, где лидеры США и России встречались еще со времен Холодной войны.

Хотя сам Путин называл Объединенные Арабские Эмираты "вполне приемлемым" местом, многие в Белом доме надеялись избежать еще одного длительного путешествия на Ближний Восток после визита Трампа в мае.

Таким образом, по словам собеседников, все сводилось к тому, что единственным местом встречи может стать Венгрия.

Но, как пишет CNN, в итоге американские чиновники были "довольны и несколько удивлены", когда российский диктатор согласился на встречу на Аляске – земле США, что когда-то была частью Российской империи.