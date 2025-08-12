В Аляске объявлено бедствие из-за "неизбежной угрозы" наводнения из бассейна Самоубийц

Пожар в Аляске 2024 года (Фото: @readyalaska)

Губернатор Аляски Майк Данливи объявил в штате чрезвычайное положение из-за "неизбежной угрозы катастрофического наводнения" в районе столицы Джуно. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности и управления чрезвычайными ситуациями Аляски.

Наводнение ожидается из-за прорыва ледникового озера в бассейне Самоубийц, которое является частью ледника Менденхолл.

"Гидрологический мониторинг подтверждает, что объем воды, находящейся в настоящее время в водосборном бассейне Самогубцев, достиг или превысил уровни, наблюдавшиеся во время предыдущих рекордных наводнений. Выброс воды ожидается в любой момент", – заявил губернатор.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что, согласно результатам наблюдений, наводнение начинается в течение шести дней с момента регистрации превышения безопасного уровня воды в водосборном бассейне.

Первые признаки опасности были зафиксированы 10 августа, следовательно, стихийное бедствие, вероятно, произойдет до 16 августа.

Справка Бассейн Самоубийц — это боковой бассейн ледника Менденхолл над Джуно. С 2011 года в бассейне ежегодно происходит прорыв ледникового озера, вызывающий наводнения. Рекордное наводнение произошло 6 августа 2024 года. Тогда глобальный потоп нанес значительный ущерб домам, общественной инфраструктуре и коммунальным услугам, что привело к объявлению статуса стихийного бедствия на федеральном уровне. Бассейн Самоубийц — это боковой бассейн ледника Менденхолл над Джуно. С 2011 года в бассейне ежегодно происходит прорыв ледникового озера, вызывающий наводнения. Рекордное наводнение произошло 6 августа 2024 года. Тогда глобальный потоп нанес значительный ущерб домам, общественной инфраструктуре и коммунальным услугам, что привело к объявлению статуса стихийного бедствия на федеральном уровне.