На Алясці оголошено стихійне лихо через "неминучу загрозу" повені з басейну Самогубців

Повінь на Алясці 2024 року (Фото: @readyalaska)

Губернатор Аляски Майк Данліві оголосив у штаті про стихійне лихо через "неминучу загрозу катастрофічної повені" в районі столиці Джуно. Про це повідомляє Відділ внутрішньої безпеки й управління надзвичайними ситуаціями Аляски.

Повінь очікується через прорив льодовикового озера у басейні Самогубців, що є частиною льодовика Менденхолл.

"Гідрологічний моніторинг підтверджує, що об’єм води, що зараз знаходиться в басейні Самогубців, досяг або перевищив рівні, що спостерігалися під час попередніх рекордних повеней. Викид води очікується у будь-який момент", – заявив губернатор

Національна метеорологічна служба попередила, що за результатами спостережень повінь починається протягом шести днів з моменту фіксування перевищення безпечного рівня води у басейні.

Перші ознаки небезпеки були зафіксовано 10 серпня, отже стихійне лихо, ймовірно, настане до 16 серпня.

ДОВІДКА Басейн Самогубців – це бічний басейн льодовика Менденхолл над Джуно. З 2011 року у басейні щорічно стається прорив льодовикового озера, що спричиняє повені. Рекордна повінь сталася 6 серпня 2024 року. Тоді глобальний потоп завдав значної шкоди будинкам, громадській інфраструктурі та комунальним службам, що призвело до оголошення статусу стихійного лиха на рівні федерального уряду. Басейн Самогубців – це бічний басейн льодовика Менденхолл над Джуно. З 2011 року у басейні щорічно стається прорив льодовикового озера, що спричиняє повені. Рекордна повінь сталася 6 серпня 2024 року. Тоді глобальний потоп завдав значної шкоди будинкам, громадській інфраструктурі та комунальним службам, що призвело до оголошення статусу стихійного лиха на рівні федерального уряду.