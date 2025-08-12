На Алясці оголошено стихійне лихо через "неминучу загрозу" повені з басейну Самогубців
Губернатор Аляски Майк Данліві оголосив у штаті про стихійне лихо через "неминучу загрозу катастрофічної повені" в районі столиці Джуно. Про це повідомляє Відділ внутрішньої безпеки й управління надзвичайними ситуаціями Аляски.
Повінь очікується через прорив льодовикового озера у басейні Самогубців, що є частиною льодовика Менденхолл.
"Гідрологічний моніторинг підтверджує, що об’єм води, що зараз знаходиться в басейні Самогубців, досяг або перевищив рівні, що спостерігалися під час попередніх рекордних повеней. Викид води очікується у будь-який момент", – заявив губернатор
Національна метеорологічна служба попередила, що за результатами спостережень повінь починається протягом шести днів з моменту фіксування перевищення безпечного рівня води у басейні.
Перші ознаки небезпеки були зафіксовано 10 серпня, отже стихійне лихо, ймовірно, настане до 16 серпня.
