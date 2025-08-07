Трамп заявив про "дуже великі шанси" на те, що скоро буде зустріч із Зеленським і Путіним

Президент США визнає, що шлях до миру буде ще довгим, проте вірить, що скоро може відбутися зустріч з диктатором РФ

дональд трамп CHRIS KLEPONIS EPA (2)

Президент США Дональд Трамп бачить "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав на брифінгу у Білому домі.

"Є дуже великі шанси, що зустріч буде. Ми не визначили, де саме. У нас [у спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа] були дуже хороші розмови з Путіним сьогодні [6 серпня]. І є дуже хороший шанс на завершення [війни], на те, щоб дійти кінця цього довгого шляху", – сказав Трамп.

Шлях до миру, на думку президента США, все ще залишається довгим, однак "є хороший шанс, що зустріч буде дуже скоро".