Трамп заявив про "дуже великі шанси" на те, що скоро буде зустріч із Зеленським і Путіним
Президент США Дональд Трамп бачить "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав на брифінгу у Білому домі.
"Є дуже великі шанси, що зустріч буде. Ми не визначили, де саме. У нас [у спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа] були дуже хороші розмови з Путіним сьогодні [6 серпня]. І є дуже хороший шанс на завершення [війни], на те, щоб дійти кінця цього довгого шляху", – сказав Трамп.
Шлях до миру, на думку президента США, все ще залишається довгим, однак "є хороший шанс, що зустріч буде дуже скоро".
- 6 серпня у Москві відбулася зустріч Путіна з Віткоффом. Трамп каже, вони "досягли великого прогресу". Після зустрічі Трамп зателефонував Зеленському – вони обговорили те, що озвучувалось у Москві.
- Зеленський після розмови сказав, що, схоже, тепер Росія більше налаштована на припинення вогню. Він анонсував зустріч радників з безпеки України та партнерів, аби визначити спільну позицію.
- За даними газети NYT, Трамп хоче зустрітися з Путіним наступного тижня, а потім утрьох з Зеленським і без Європи.
