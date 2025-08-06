Трамп: Путін і Віткофф досягли великого прогресу

У Білому домі сказали Reuters, що тарифи все одно планують вводити

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у розмові спецпосланця Стіва Віткофа з диктатором Володимиром Путіним "було досягнуто великий прогрес". Про це керівник Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Мій спеціальний посланець Стів Віткофф щойно провів високо продуктивну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Було досягнуто великого прогресу! Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями", - написав Трамп.

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Інших подробиць він наразі не наводить. Тим часом неназваний посадовець Білого дому заявив агенції Reuters, що зустріч спецпосланця та диктатора "пройшла добре", але Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції у п'ятницю, 8 серпня. Саме у цю дату спливає оголошений раніше ультиматум президента США.

"Росіяни прагнуть продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами. Вторинні санкції, як і раніше, планується запровадити в п'ятницю", — заявив чиновник.

Раніше, вдень 6 серпня, Віткофф зустрівся з Путіним у Москві. За даними Кремля, спілкування спецпосланця та диктатора тривало близько трьох годин.

Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що РФ надасть подробиці переговорів, коли про них повідомлять Трампу, і розповів, що сторони обмінялися "сигналами".

Ввечері поінформований співрозмовник LIGA.net повідомив про нову розмову між президентами Володимиром Зеленським та Трампом – це вже другий дзвінок за останні два дні.