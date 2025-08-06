Трамп: Путин и Виткофф достигли большого прогресса

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре спецпосланника Стива Уиткофа с диктатором Владимиром Путиным "был достигнут большой прогресс". Об этом руководитель Штатов написал в своей соцсети Truth Social.

"Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел высоко продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все соглашаются, что эта война должна завершиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", – написал Трамп.

Других подробностей он пока не приводит. Тем временем неназванный чиновник Белого дома заявил агентству Reuters, что встреча спецпосланника и диктатора "прошла хорошо", но Вашингтон все еще планирует ввести вторичные санкции 8 августа. Именно в эту дату истекает объявленный ранее ультиматум президента США.

"Россияне стремятся продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами. Вторичные санкции по-прежнему планируется ввести в пятницу", – заявил чиновник.

Ранее, днем 6 августа, Уиткофф встретился с Путиным в Москве. По данным Кремля, общение спецпосланника и диктатора продолжалось около трех часов.

Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ предоставит подробности переговоров, когда о них сообщат Трампу, и рассказал, что стороны обменялись "сигналами".

Вечером информированный собеседник LIGA.net сообщил о новом разговоре между президентами Владимиром Зеленским и Трампом – это уже второй звонок за последние два дня.

Впоследствии Зеленский написал, что во время звонка он обсудил с Трампом "то, что было озвучено в Москве".