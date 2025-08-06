Трамп: Путин и Виткофф достигли большого прогресса
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре спецпосланника Стива Уиткофа с диктатором Владимиром Путиным "был достигнут большой прогресс". Об этом руководитель Штатов написал в своей соцсети Truth Social.
"Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел высоко продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все соглашаются, что эта война должна завершиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", – написал Трамп.
Других подробностей он пока не приводит. Тем временем неназванный чиновник Белого дома заявил агентству Reuters, что встреча спецпосланника и диктатора "прошла хорошо", но Вашингтон все еще планирует ввести вторичные санкции 8 августа. Именно в эту дату истекает объявленный ранее ультиматум президента США.
"Россияне стремятся продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами. Вторичные санкции по-прежнему планируется ввести в пятницу", – заявил чиновник.
Ранее, днем 6 августа, Уиткофф встретился с Путиным в Москве. По данным Кремля, общение спецпосланника и диктатора продолжалось около трех часов.
Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ предоставит подробности переговоров, когда о них сообщат Трампу, и рассказал, что стороны обменялись "сигналами".
Вечером информированный собеседник LIGA.net сообщил о новом разговоре между президентами Владимиром Зеленским и Трампом – это уже второй звонок за последние два дня.
Впоследствии Зеленский написал, что во время звонка он обсудил с Трампом "то, что было озвучено в Москве".
- На фоне встречи Путина и Виткоффа, Трамп подписал указ, который вводит штрафные санкции против Индии за закупки российской нефти: Штаты устанавливают пошлину в 25% на все товары из этой страны в дополнение к существующим тарифам и сборам, решение вступает в силу через 21 день. В Белом доме сообщили Reuters, что этот тариф сочетается с предыдущим и совокупно Индия будет платить 50% пошлину.
- В ответ Индия раскритиковала эти дополнительные пошлины и пообещала защищать свои интересы.
