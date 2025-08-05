Украина уже подготовила проект договора о дронах с США – Зеленский
Киев уже подготовил проект дронового соглашения с Вашингтоном, заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
"Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой двустороннем. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить", – рассказал руководитель Украины.
По его словам, это может быть "одна из самых сильных сделок".
Во время этого же звонка Зеленский и Трамп обсудили прекращение войны, новые санкции против РФ и военную помощь.
- В июле стало известно, что Украина и США готовят дроновое соглашение о продаже украинских беспилотников в обмен на американские инвестиции и покупку вооружений у Штатов.
- Зеленский заявлял, что этот договор будет на сумму от $10 до $30 млрд.
Комментарии (0)