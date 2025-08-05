Украина уже подготовила проект договора о дронах с США – Зеленский

Это может быть "одно из самых сильных соглашений", отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Киев уже подготовил проект дронового соглашения с Вашингтоном, заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой двустороннем. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить", – рассказал руководитель Украины.

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По его словам, это может быть "одна из самых сильных сделок".

Во время этого же звонка Зеленский и Трамп обсудили прекращение войны, новые санкции против РФ и военную помощь.