Зеленский обсудил с Трампом новые санкции против РФ, оружие и прекращение войны
Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор – ключевым вопросом было прекращение войны РФ против Украины. Об этом глава украинского государства сообщил в своих соцсетях.
"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", – написал Зеленский.
Руководители Украины и США скоординировали позиции своих стран, а также обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов.
Президент Штатов "полностью информирован" о российских ударах по Киеву и другим городам, отметил Зеленский.
"Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить", – добавил глава Украины.
Также президенты обсудили решения Европы, которые могут помочь защите Украины.
"Сейчас уже есть решение Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании – более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Спасибо! Это взаимодействие со странами НАТО продолжится", – рассказал Зеленский.
Кроме этого, добавил он, говорили и об оборонном взаимодействии между США и Украиной – Киев уже подготовил проект соглашения по дронам и готов его подробно обсудить и заключить.
По словам президента Украины, это "одно из самых сильных соглашений может быть".
- Трамп заявил, что снижение цен на нефть заставит Россию прекратить боевые действия против Украины.
- Президент США анонсировал, что на этой неделе спецпосланник Уиткофф посетит Москву, а собеседник Суспільного заявлял, что также должна состояться поездка Келлога в Киев.
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