Трамп: Уиткофф снова поедет в Россию 6 или 7 августа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию на следующей неделе. Это подтвердил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Нью-Джерси.

По его словам, спецпосланник сейчас сосредоточен на решении вопроса в секторе Газа, но, вероятно, может поехать в Россию.

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"Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа) в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Так что посмотрим, что будет", – сказал Трамп.

Также журналисты спросили президента США, что он сделает 8 августа – в последний объявленный им день, когда Россия должна заключить перемирие с Украиной. На это он ответил, что будут санкции, но Россия умеет "хорошо избегать их".

"Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют избегать санкций", – заявил Трамп.

На вопрос о том, что Россия может сделать для того, чтобы избежать санкций, президент ответил, что только заключить мирное соглашение и "перестать убивать людей".