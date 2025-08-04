Трамп: Уиткофф снова поедет в Россию 6 или 7 августа
Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию на следующей неделе. Это подтвердил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Нью-Джерси.
По его словам, спецпосланник сейчас сосредоточен на решении вопроса в секторе Газа, но, вероятно, может поехать в Россию.
"Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа) в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Так что посмотрим, что будет", – сказал Трамп.
Также журналисты спросили президента США, что он сделает 8 августа – в последний объявленный им день, когда Россия должна заключить перемирие с Украиной. На это он ответил, что будут санкции, но Россия умеет "хорошо избегать их".
"Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют избегать санкций", – заявил Трамп.
На вопрос о том, что Россия может сделать для того, чтобы избежать санкций, президент ответил, что только заключить мирное соглашение и "перестать убивать людей".
- 1 августа Трамп сообщил, что снова отправляет Уиткоффа в Россию, но подробностей не сообщил.
- 3 августа посол США при НАТО заявил, что оружие США для Украины принесет плоды во время визита Уиткоффа в Россию. Это создаст условия для переговоров, по его мнению.
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