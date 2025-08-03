Посол США при НАТО: Оружие США для Украины даст плоды во время визита Виткоффа в Россию

Мэтью Уитакер (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Новая схема поставок американского оружия в Украину за счет Европы создаст условия для переговоров с Россией. Результатов можно ожидать уже после визита специального представителя президента США Стива Уиткоффа в Москву 3 августа. Такое мнение высказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер в комментарии телеканалу WHO 13 News.

"Президент Трамп явно хочет, чтобы эта война закончилась. И поэтому он считает, что, предоставляя американское оружие, оплаченное нашими союзниками по НАТО, он создаст соответствующие условия [для переговоров]. И вы уже увидите, что посол Уиткофф в Москве на этих выходных, возможно, принесет определенные плоды", – сказал Уитакер.

Посол США при НАТО добавил, что поставка американского оружия в Украину через европейских союзников "гарантирует, что это оружие не закончится".

"Очевидно, что Соединенные Штаты производят самое современное оружие и вооружение на планете. Украине и ее вооруженным силам нравится иметь это оружие", – сказал он.

В то же время Уитакер еще раз подчеркнул, что война в Украине не будет решена на поле боя.

"В конечном итоге, это должно быть решено путем переговоров, и должен быть мир. И поэтому я надеюсь, что продажа оружия нашим союзникам по НАТО вернет россиян за стол переговоров и фактически поможет достичь прекращения огня", – заявил он.