Посол США при НАТО: Зброя США для України принесе плоди під час візиту Віткоффа до Росії

Метью Вітакер (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Нова схема постачання американської зброї до України коштом Європи створить умови для переговорів з Росією. Результатів можна очікувати вже після візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Москви 3 серпня. Таку думку висловив посол США при НАТО Метью Вітакер у коментарі на телеканалі WHO 13 News.

"Президент Трамп явно хоче, щоб ця війна закінчилася. І тому він вважає, що, надаючи американську зброю, оплачену нашими союзниками по НАТО, створить відповідні умови [для переговорів]. І ви вже побачите з послом Віткоффом у Москві цими вихідними, що це, можливо, принесе певні плоди", – сказав Вітакер.

Посол США при НАТО додав, що постачання американської зброї в Україну через європейських союзників "гарантує, що ця зброя не закінчиться".

"Очевидно, що Сполучені Штати виробляють найсучаснішу зброю та озброєння на планеті. Україні та її збройним силам подобається мати цю зброю", – сказав він.

Водночас Вітакер ще раз наголосив, що війна в Україні буде вирішена не на полі бою.

"Зрештою, це має бути вирішено шляхом переговорів, і має бути мир. І тому я сподіваюся, що продаж зброї нашим союзникам по НАТО поверне росіян до столу переговорів і фактично допоможе досягти припинення вогню", – заявив він.