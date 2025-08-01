США та НАТО розробляють механізм фінансування постачання зброї Україні – Reuters

Сістеми ПРО Patriot (Фото: НАТО)

Сполучені Штати та НАТО працюють над новим підходом до постачання Україні американської зброї коштом європейських членів Альянсу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних з питанням.

Механізм зосереджений на виконанні Списку пріоритетних вимог України, відомого під абревіатурою PURL.

Україна визначатиме пріоритетність озброєння, яке їй потрібно, траншами приблизно по $500 млн, а союзники під координацією генерального секретаря НАТО Марка Рютте домовлятимуться між собою, хто пожертвує свою зброю з подальшою закупівлею заміни у США або просто оплатить товар зі списку.

Завдяки такому підходу Альянс сподівається надати Україні озброєння на суму $10 млрд, повідомив агенції європейський чиновник, який побажав залишитися анонімним. Він не уточнив, за який термін планується реалізувати ці плани.

Якщо країна НАТО вирішить пожертвувати зброю Україні, новий механізм дозволить ефективно обійти тривалі процедури продажу американської зброї для поповнення власних запасів, заявив неназваний американський чиновник. Але країна повинна буде заплатити США авансом для швидкого поповнення.

Європейці також мають можливість просто заплатити Сполученим Штатам за відправлення зброї безпосередньо в Україну. Платіж може бути здійснений через НАТО або Міністерство оборони США.

За словами двох співрозмовників агенції, наразі в межах нового механізму ведуться переговори стосовно щонайменше одного траншу зброї для України.