США и НАТО разрабатывают механизм финансирования поставок оружия Украине – Reuters

Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)

Соединенные Штаты и НАТО работают над новым подходом к поставкам американского оружия Украине за счет европейских членов Альянса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией.

Механизм сосредоточен на выполнении Перечня приоритетных требований Украины, известного под аббревиатурой PURL.

Украина будет определять приоритеты вооружения, в котором нуждается, в траншах примерно по $500 млн, а союзники будут координировать свои действия под руководством генерального секретаря НАТО Марк Рютте договорятся между собой, кто жертвует свое оружие с последующей закупкой замены в США, или просто оплачивает товар из списка.

Благодаря такому подходу Альянс надеется поставить Украине вооружения на сумму $10 млрд, сообщил агентству европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Он не уточнил, в какой срок планируется реализовать эти планы.

Если страна НАТО решит передать оружие Украине, новый механизм позволит эффективно обойти длительные процедуры продажи американского оружия для пополнения собственных запасов, заявил неназванный американский чиновник. Но страна должна будет внести авансовый платеж США для быстрого пополнения.

Европейцы также могут просто оплатить Соединенным Штатам поставку оружия непосредственно в Украину. Платеж может быть осуществлен через НАТО или Министерство обороны США.

По словам двух собеседников агентства, в настоящее время в рамках нового механизма ведутся переговоры о поставке как минимум одного транша оружия для Украины.