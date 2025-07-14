Трамп заявив про угоду США з НАТО щодо постачання зброї Україні
НАТО та Сполучені Штати уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.
"І ми сьогодні уклали угоду, і я попрошу Марка розповісти про це, але ми сьогодні уклали угоду, за якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони будуть платити за неї. США не будуть робити жодних платежів", – сказав Трамп.
Американський президент уточнив, що США не будуть платити за це озброєння, а лише вироблятимуть його. Також він згадав про саміт НАТО в Гаазі, на якому союзники домовилися витрачати на оборону 5% ВВП.
"Це становить більше трильйона доларів на рік, так що у них є багато грошей. І це багаті нації", – наголосив президент США.
Трамп уточнив, що США надсилатиме озброєння НАТО, а вже Альянс ухвалюватиме рішення щодо передання Україні.
Рютте додав, що "Європа вступила в гру". За його словами, логічно, що США не бажають платити за допомогу Україні, але Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Сполучене Королівство, Канада та Нідерланди хочуть взяти участь у цьому.
"Ми скоординуємо всі системи НАТО, щоб зрозуміти, що саме потребує Україна", – сказав генсек Альянсу, додавши, що для Києва "це чудові новини".
- 13 липня стало відомо, що президент США планує зустрітися з Рютте у Вашингтоні, щоб обговорити Україну та інші питання.
- На 14 липня президент США анонсував важливу заяву щодо Росії, але подробиць не розкрив. Він також заявив, що військову допомогу Україні сплатить НАТО на 100%.
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