Трамп заявив про угоду США з НАТО щодо постачання зброї Україні

Вашингтон не платитиме за це озброєння, а лише вироблятиме його, уточнив американський президент

Дональд Трамп і Марк Рютте (Фото: Yuri Gripas/EPA)

НАТО та Сполучені Штати уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

"І ми сьогодні уклали угоду, і я попрошу Марка розповісти про це, але ми сьогодні уклали угоду, за якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони будуть платити за неї. США не будуть робити жодних платежів", – сказав Трамп.

Американський президент уточнив, що США не будуть платити за це озброєння, а лише вироблятимуть його. Також він згадав про саміт НАТО в Гаазі, на якому союзники домовилися витрачати на оборону 5% ВВП.

"Це становить більше трильйона доларів на рік, так що у них є багато грошей. І це багаті нації", – наголосив президент США.

Трамп уточнив, що США надсилатиме озброєння НАТО, а вже Альянс ухвалюватиме рішення щодо передання Україні.

Рютте додав, що "Європа вступила в гру". За його словами, логічно, що США не бажають платити за допомогу Україні, але Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Сполучене Королівство, Канада та Нідерланди хочуть взяти участь у цьому.

"Ми скоординуємо всі системи НАТО, щоб зрозуміти, що саме потребує Україна", – сказав генсек Альянсу, додавши, що для Києва "це чудові новини".