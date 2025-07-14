Axios: Путін попередив Трампа про новий наступ. В Україні говорять про провальний старий

У ЦПД зазначили, що Росія намагається підтримувати "м'ясними штурмами" наступ 2024 року, який "провалюється"

Володимир Путін (Фото: ресурси окупантів)

Президент США Дональд Трамп міг змінити риторику щодо Росії та України після телефонного дзвінка диктатору Володимиру Путіну 3 липня. Той заявив, що протягом наступних 60 днів наступатиме, передає Axios з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Під час бесіди Путін нібито дав чітко зрозуміти, що в цей період докладе нових зусиль, щоб окупувати території аж до адміністративних кордонів деяких регіонів.

Після цієї розмови у телефонній бесіді з президентом Франції Емманюелем Макроном Трамп сказав, що Путін "хоче забрати все", сказав співрозмовник. За його словами, у наступні дні план створення зброї перетворився з ідеї на щось конкретніше.

Про ймовірний новий "масштабний наступ" Росії повідомляв і німецький таблоїд Bild. Наступ нібито має відбутися до кінця літа та у ньому братимуть участь 30 000 солдатів Північної Кореї. Наступ має вийти за Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Путіна вже нібито попередили про готовність до дій.

Керівник Центру протидії інформації Андрій Коваленко заявив на це, що не йдеться про новий наступ Росії. Кремль планує продовжувати "м'ясні штурми" на сході в рамках наступу 2024 року, що провалюється.

"Ще на 2024 рік Путін ставив задачу захоплення українських міст на сході, але Сили оборони ці плани зірвали. Все, що робить Росія з того часу – вкидає все нові й нові резерви. Нічого нового не вигадали вони й зараз. Зміна інтенсивностей одного наступу, яки триває понад рік", – зазначив він.