Трамп розчарований розмовою з Путіним – досягти прогресу не вдалося
Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований "досить тривалою" вже шостою телефонною розмовою з диктатором Росії Володимиром Путіним 3 липня. Про це він сказав журналістам перед посадкою в літак Air Force One для вильоту з Айови, повідомляють Reuters та The New York Times.
"Я дуже розчарований розмовою, яку я провів з президентом Путіним... Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано", – сказав Трамп.
Він зазначив, що розмова не спричинила жодного прогресу у питанні завершення війни проти України. Це також не влаштовує американського президента.
Трамп заявив, що сьогодні пізніше поговорить з президентом Володимиром Зеленським.
"Це була досить довга розмова. Ми обговорили багато питань, зокрема Іран. А також, як ви знаєте, війну з Україною. І я не задоволений цим. Сьогодні я не досягнув з ним жодного прогресу", – резюмував він.
- Після завершення телефонної розмови Трампа та Путіна в Кремлі заявили, що проінформували США про перебіг реалізації Стамбульських угод. Сам диктатор нібито заявив, що не відмовиться від "усунення всіх причин виникнення конфронтації".
- Під час розмови з президентом Франції Макроном, яка відбулася напередодні, Путін також озвучив старі вимоги РФ щодо "усунення першопричин" війни та "територіальних реалій". Джерела Bloomberg повідомили, що під час розмови Путін відкинув припинення вогню.
- Президент Зеленський повідомив, що найближчими днями проведе телефонну розмову з Трампом щодо призупинення американської допомоги.