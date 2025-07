Трамп розчарований розмовою з Путіним – досягти прогресу не вдалося

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований "досить тривалою" вже шостою телефонною розмовою з диктатором Росії Володимиром Путіним 3 липня. Про це він сказав журналістам перед посадкою в літак Air Force One для вильоту з Айови, повідомляють Reuters та The New York Times.

"Я дуже розчарований розмовою, яку я провів з президентом Путіним... Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано", – сказав Трамп.

Він зазначив, що розмова не спричинила жодного прогресу у питанні завершення війни проти України. Це також не влаштовує американського президента.

Трамп заявив, що сьогодні пізніше поговорить з президентом Володимиром Зеленським.

"Це була досить довга розмова. Ми обговорили багато питань, зокрема Іран. А також, як ви знаєте, війну з Україною. І я не задоволений цим. Сьогодні я не досягнув з ним жодного прогресу", – резюмував він.