Зеленський підтвердив, що днями проведе телефонну розмову з Трампом
Президент Володимир Зеленський днями матиме телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Про це глава держави оголосив на брифінгу спільно з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Зеленський заявив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки, адже є певне озброєння, яке Європа не може надати. Зокрема, йдеться про ракети до систем протиповітряної оборони та самі системи.
Водночас він додав, що Україна розраховує і на власне виробництво, але потрібно більше фінансування для цього.
"Щодо двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами і їх підтримки, то я сподіваюсь, що можливо завтра [4 липня], або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", – сказав Зеленський.
Раніше цього самого дня FT писала, що на п’ятницю, 4 липня, заплановано телефонну розмову Зеленського з Трампом.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.
- Міноборони повідомило, що перевіряє дані про паузу в постачаннях американської зброї.