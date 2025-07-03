Зеленський підтвердив, що днями проведе телефонну розмову з Трампом

Розмова президентів відбудеться на тлі паузи у постачанні певних типів американської зброї до України

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський днями матиме телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Про це глава держави оголосив на брифінгу спільно з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський заявив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки, адже є певне озброєння, яке Європа не може надати. Зокрема, йдеться про ракети до систем протиповітряної оборони та самі системи.

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Водночас він додав, що Україна розраховує і на власне виробництво, але потрібно більше фінансування для цього.

"Щодо двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами і їх підтримки, то я сподіваюсь, що можливо завтра [4 липня], або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", – сказав Зеленський.

Раніше цього самого дня FT писала, що на п’ятницю, 4 липня, заплановано телефонну розмову Зеленського з Трампом.

2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.

Міноборони повідомило, що перевіряє дані про паузу в постачаннях американської зброї.