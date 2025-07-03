Зеленський підтвердив, що днями проведе телефонну розмову з Трампом
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський днями матиме телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Про це глава держави оголосив на брифінгу спільно з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський заявив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки, адже є певне озброєння, яке Європа не може надати. Зокрема, йдеться про ракети до систем протиповітряної оборони та самі системи.

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Водночас він додав, що Україна розраховує і на власне виробництво, але потрібно більше фінансування для цього.

"Щодо двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами і їх підтримки, то я сподіваюсь, що можливо завтра [4 липня], або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", – сказав Зеленський.

Раніше цього самого дня FT писала, що на п’ятницю, 4 липня, заплановано телефонну розмову Зеленського з Трампом.

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