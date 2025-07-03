FT: Зеленський і Трамп обговорять призупинення постачань американської зброї Україні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

На п’ятницю, 4 липня, заплановано телефонну розмову президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Очікується, що лідери обговорять припинення постачань деяких ключових американських озброєнь до Києва під час телефонної розмови в п'ятницю.

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Співрозмовники додали, що Зеленський також порушить питання потенційних майбутніх продажів зброї.

Робота над організацією розмови ще триває. Її реалізація залежить від узгодження графіків обох сторін.

LIGA.net звернулася за коментарем до Офісу президента та речника Зеленського Сергія Никифорова, але відповіді на момент публікації не отримала.

2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.

Міноборони повідомило, що перевіряє дані про паузу в постачаннях американської зброї.