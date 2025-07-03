FT: Зеленский и Трамп обсудят приостановку поставок американского оружия Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

На пятницу, 4 июля, запланирован телефонный разговор президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Ожидается, что лидеры обсудят прекращение поставок некоторых ключевых американских вооружений Киеву во время телефонного разговора в пятницу.

Читайте также Что будет с Украиной без оружия США. Три сценария и новая роль Европы

Собеседники добавили, что Зеленский также затронет вопрос потенциальных будущих продаж оружия.

Работа над организацией телефонного разговора продолжается. Его реализация зависит от согласования графиков обеих сторон.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента и к представителю Зеленского Сергею Никифорову, но ответа на момент публикации не получила.

2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.

Министерство обороны сообщило, что проверяет информацию о приостановке поставок американского оружия.