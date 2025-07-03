FT: Зеленский и Трамп обсудят приостановку поставок американского оружия Украине
На пятницу, 4 июля, запланирован телефонный разговор президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
Ожидается, что лидеры обсудят прекращение поставок некоторых ключевых американских вооружений Киеву во время телефонного разговора в пятницу.
Собеседники добавили, что Зеленский также затронет вопрос потенциальных будущих продаж оружия.
Работа над организацией телефонного разговора продолжается. Его реализация зависит от согласования графиков обеих сторон.
LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента и к представителю Зеленского Сергею Никифорову, но ответа на момент публикации не получила.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- Министерство обороны сообщило, что проверяет информацию о приостановке поставок американского оружия.