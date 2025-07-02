Минобороны проверяет данные о паузе в поставках американского оружия. США не предупреждали
Украина обратила внимание на информацию о задержке поставок некоторых элементов ранее выделенных пакетов оборонной помощи от США и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок. Так Министерство обороны отреагировало на информацию о том, что Вашингтон приостановил поставку некоторых ракет для противовоздушной обороны и боеприпасов.
По данным оборонного ведомства, Украина не получала официальных уведомлений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной помощи.
"Поэтому мы исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу поставок. Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для уточнения деталей", — говорится в заявлении.
О результатах контактов с США будет сообщено дополнительно на уровне Минобороны и Министерства иностранных дел.
В ведомстве добавили, что отдельные лица в Украине, которые сейчас дают публичные комментарии по поводу этой ситуации, по объективным причинам не обладают всей фактической информацией. Минобороны призвало обращать внимание на официальную и проверенную информацию из надежных источников.
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- 10 июня Хегсет заявил, что финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете США.