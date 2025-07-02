Посол США в НАТО объяснил причину паузы в поставках Украине некоторых видов оружия

Мэтью Уитакер считает, что Вашингтону следует в первую очередь позаботиться о собственных потребностях в вооружении

Мэтью Уитакер (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Соединенные Штаты должны убедиться, что у них есть достаточный запас вооружений. Так посол США в НАТО Мэтью Уитакер прокомментировал в эфире телеканала Fox Business решение Вашингтона приостановить поставки Украине ракет для противовоздушной обороны и боеприпасов.

"Я думаю, самое главное, что нужно знать, это то, как именно Америка выглядит в первую очередь. Сначала мы должны позаботиться о потребностях США. И этим постоянно занимается Пентагон, убеждаясь, что Штаты обладают стратегическим оборонным потенциалом, необходимым для проекции силы", — сказал Уитакер.

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Он добавил, что Вашингтон должен убедиться, что у него достаточно ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, достаточно средств противовоздушной обороны и "всего того, что нам необходимо для обеспечения нашего собственного успеха на поле боя, где бы оно ни было".

Посол упомянул об ударах по Ирану высокоточными бомбами, которые сбрасывали бомбардировщики B-2. Он подчеркнул, что страны мира хотят быть в союзе со Штатами, поскольку "они могут предоставить эти возможности".

Чиновник подчеркнул, что США должны убедиться, что у них есть все необходимое для сдерживания и защиты себя.

"И, конечно, президент США Дональд Трамп хочет убедиться, что у членов НАТО есть все необходимое", – заявил он.