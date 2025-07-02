Посол США в НАТО пояснив причину паузи в постачанні Україні деяких видів зброї

Метью Вітакер вважає, що Вашингтон спочатку має подбати про власні потреби в озброєнні

Метью Вітакер (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Сполучені Штати повинні пересвідчитися, що мають в запасі достатню кількість озброєння. Так посол США в НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox Business прокоментував рішення Вашингтона призупинити постачання Україні ракет для протиповітряної оборони та боєприпасів.

"Я думаю, найголовніше, що потрібно знати, це те, як саме виглядає Америка насамперед. Спочатку ми повинні подбати про потреби США. І це те, чим постійно займається Пентагон, – переконується, що Штати мають стратегічний оборонний потенціал, необхідний для проєктування сили", – сказав Вітакер.

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Він додав, що Вашингтон повинен переконатися, що має достатньо ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot, достатньо засобів протиповітряної оборони й "всього того, що нам необхідно для забезпечення нашого власного успіху на полі бою, де б воно не було".

Посол згадав про удари по Ірану високоточними бомбами, які здійснили бомбардувальники B-2. Він наголосив, що держави світу хочуть бути в союзі зі Штатами, адже "вони можуть надати ці можливості".

Посадовець акцентував, що США повинні переконатися, що у них є те, що потрібно для стримування і захисту себе.

"І звичайно, президент США Дональд Трамп хоче переконатись, що члени НАТО мають все необхідне", – заявив він.