Зеленский подтвердил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Трампом

Разговор президентов состоится на фоне паузы в поставках определенных типов американского оружия в Украину

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни проведет телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом глава государства объявил на брифинге совместно с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки, поскольку есть определенное вооружение, которое Европа не может предоставить. В частности, речь идет о ракетах для систем противовоздушной обороны и самих системах.

Читайте также Что будет с Украиной без оружия США. Три сценария и новая роль Европы

В то же время он добавил, что Украина рассчитывает и на собственное производство, но для этого необходимо больше финансирования.

"Что касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра [4 июля] или в ближайшие дни мы обсудим это с президентом Трампом", — сказал Зеленский.

Ранее в тот же день FT писала, что на пятницу, 4 июля, запланирован телефонный разговор Зеленского с Трампом.

2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.

Минобороны сообщило, что проверяет информацию о приостановке поставок американского оружия.