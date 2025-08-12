Операцію "Павутина" довелося перенести через "запій" водіїв фур – Малюк

Василь Малюк (Фото: Служба безпеки України)

Операцію "Павутина" довелося перенести на пізніший термін через пияцтво росіян на травневі свята. Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону повідомив начальник Служби безпеки України Василь Малюк, коментуючи складнощі при реалізації.

Він заявив, що в оперативній роботі ніколи не буває все за планом. Малюк зазначив, що кожного тижня були якісь казуси.

"1 червня відбулась реалізація, планували ми її зробити набагато раніше. Але багато було різних питань у ворожих тилах, які приходилось вирішувати. Але одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в запій, пробачте, ну так зловживали сильно спиртними напоями", – пояснив глава СБУ.

Малюк зазначив, що через це джерела спецслужби не могли зідзвонитися з водіями фур, які мали доставити дрони до ворожих аеродромів.

"То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – "майовка" у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині", – поділився він.

Також Малюк розповів й інші деталі операції. За його словами, СБУ створила підприємство в Росії – логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням Федеральної служби безпеки.

Глава СБУ акцентував, що під час спецоперації СБУ довелося постійно вирішувати різнопланові завдання, у тому числі організувати завезення до Росії підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій. Тут в пригоді став досвід щодо боротьби з транснаціональною злочинністю.

Окремо Малюк зупинився на засобах, якими уразили російські літаки. За його словами, дрони були унікальними.

"В них є декілька різновидів зв’язку. Бойова компонента кожного БпЛА складалася з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яку ми розробляли саме для цієї операції. Вона має кумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух", – пояснив він.