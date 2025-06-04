Як розпочиналася операція "Павутина" у Росії – два відео від джерела
З'явилися кадри, як починалася операція Служби безпеки України "Павутина" у тилу Росії. Інформацію LIGA.net надав співрозмовник у спецслужбі.
На унікальних кадрах зафіксований етап підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації росіян. Зокрема, видно як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.
Саме з таких будиночків в кількох регіонах Росії вилетіли дрони, які атакували чотири військові авіабази.
Спецоперація "Павутина" відбулася 1 червня – СБУ вразила чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі. Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України, а "офіс" з її здійснення був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- 2 червня глава СБУ поділився подробицями операції "Павутина", під час якої було вражено 41 літак РФ.
- Того ж дня з'явилися перші супутникові знімки з авіабази "Бєлая". А 4 червня "Схеми" показали свіжі супутникові фото російського аеродрому "Бєлая" після атаки FPV-дронів.
- 3 червня експерти показали візуалізацію операції "Павутина".