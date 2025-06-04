Як розпочиналася операція "Павутина" у Росії – два відео від джерела

На кадрах помічена фура з модульними будиночками, з яких вилітали дрони

Літак Ту-95 (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

З'явилися кадри, як починалася операція Служби безпеки України "Павутина" у тилу Росії. Інформацію LIGA.net надав співрозмовник у спецслужбі.

На унікальних кадрах зафіксований етап підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації росіян. Зокрема, видно як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.

Читайте також Російську стратегічну авіацію атакували дрони з ШІ. Ось як це працює

Саме з таких будиночків в кількох регіонах Росії вилетіли дрони, які атакували чотири військові авіабази.

Спецоперація "Павутина" відбулася 1 червня – СБУ вразила чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі. Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України, а "офіс" з її здійснення був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.