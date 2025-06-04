"Схеми" показали свіжі супутникові фото російського аеродрому "Бєлая" після атаки FPV

Знімки із супутника свідчать, що щонайменше сім російських "тушок" пошкоджено на аеродромі під Іркутськом внаслідок операції СБУ "Павутина"

Ту-95 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Супутникові знімки російського аеродрому "Бєлая" підтверджують пошкодження літаків після атаки українських FPV-дронів у межах операції "Павутина". Відповідні фото із супутника Planet Labs від 4 червня є у розпорядженні естонського видання Delfi та проєкту Радіо Свобода "Схеми".

На свіжих знімках видно наслідки атаки Служби безпеки України на військовий аеродром "Бєлая" в Іркутській області Росії 1 червня.

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Зокрема, супутник зафіксував пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників: трьох Ту-95 та чотирьох Ту-22. На знімках можна помітити й наслідки пожеж.

Фото: Схеми

Фото: Схеми

Фото: Схеми

Фото: Схеми

Загалом аналіз відео та супутникових знімків дозволив Радіо Свобода незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників на російських аеродромах – семи Ту-95 (і один, вірогідно, пошкоджений), чотирьох Ту-22М3 та одного вантажного літака Ан-12, що не належить до стратегічної авіації.

Водночас голова СБУ Василь Малюк повідомив про ураження 41 літака стратегічної авіації РФ. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.

Інші супутникові знімки аеродрому можна подивитись тут і тут.