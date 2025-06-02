Голова СБУ розповів деталі операції "Павутина". Було уражено 41 літак РФ у тилу

Василій Малюк (Фото: СБУ)

Під час "історичної спецоперації" в тилу Росії "Павутина" уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації на чотирьох військових аеродромах. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Унаслідок ударів дронами було уражено літаки, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Малюк зазначив, що завдання зі знищення ворожих бомбардувальників поставив президент Володимир Зеленський. Щобільше, він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники СБУ. А голова служби очолював робочу команду.

"Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що "відплата неминуча". СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", – підкреслив він.

У результаті операції дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах РФ – "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Як зазначили в Міноборони, для атаки було задіяно 117 дронів з відповідною кількістю залучених операторів БпЛА.

"В результаті операції було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, розміщених на авіабазах", – повідомили в міністерстві.

А голова СБУ наголосив, що це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а "серйозний ляпас" по могутності й терористичній сутності РФ. Орієнтовна вартість уражених літаків сягає понад $7 млрд.

Малюк повідомив, що спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була "надскладною" з логістичного погляду.

Спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи цих будиночків та розміщені на вантажних авто.У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі", – наголосив голова СБУ.

За його словами, удари по території Росії триватимуть стільки, скільки будуть тероризувати українців ракетами і дронами.

Генерал-лейтенант подякував причетним до "історичної операції" та підкреслив, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.

"Ворог думав, що може безкарно і нескінченно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі", – наголосив голова СБУ.