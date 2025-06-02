Україна спланувала спецоперацію "Павутина" без американських розвідданих – CBS News

Служба безпеки України (Фото: Пресслужба СБУ)

Україна спланувала масштабну операцію з атаки на російські аеродроми без розвідувальних даних від США. Про це повідомила кореспондентка американського телеканалу CBS News Дженніфер Якобс з посиланням на джерела в адміністрації президента.

"Джерела адміністрації повідомляють мені, що США не ділилися розвідувальними даними з Володимиром Зеленським та його командою для операції "Павутина". Україна збирала власну інформацію", – йдеться у дописі.

Раніше журналісти порталу Axios писали, що Україна заздалегідь не повідомляла адміністрацію Дональда Трампа про атаку на російські аеродроми. Це у Білому домі також підтвердили CBS News.

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1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.