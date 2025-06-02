Україна спланувала спецоперацію "Павутина" без американських розвідданих – CBS News
Україна спланувала масштабну операцію з атаки на російські аеродроми без розвідувальних даних від США. Про це повідомила кореспондентка американського телеканалу CBS News Дженніфер Якобс з посиланням на джерела в адміністрації президента.
"Джерела адміністрації повідомляють мені, що США не ділилися розвідувальними даними з Володимиром Зеленським та його командою для операції "Павутина". Україна збирала власну інформацію", – йдеться у дописі.
Раніше журналісти порталу Axios писали, що Україна заздалегідь не повідомляла адміністрацію Дональда Трампа про атаку на російські аеродроми. Це у Білому домі також підтвердили CBS News.
1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
- СБУ заявила, що у результаті спецоперації уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України й що "офіс" з її здійснення був безпосередньо поруч з управлінням ФСБ в одній із російських областей. Глава держави повідомив, що Україна мала дані розвідки, що Росія готує черговий масований удар, ще до початку операції, й закликав українців реагувати на повітряні тривоги.