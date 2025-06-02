З'явилися перші супутникові знімки з авіабази "Бєлая" після операції "Павутина"
З'явилися перші супутникові знімки після атаки Служби безпеки України на російські аеродроми 1 червня. Їх оприлюднив OSINT-аналітик Кріс Біггерс.
"Сьогодні вранці я відправив кілька запитів через Umbra Space, і мої перші знімки вже почали оброблятися. Який вражаючий успіх у добре виконаній операції", – написав він.
На знімках помічені "знищені" та "ймовірно знищені" літаки Ту-95 на авіабазі "Бєлая" в Іркутській області, яка за 4300 км від кордону з Україною. Також зазначені знищені літаки, якими, ймовірно, можуть бути Ту-22М3.
Однак інформація потребує офіційного підтвердження.
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у спецслужбі.
- Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Важливим є те, що Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
- Згодом СБУ заявила, що у результаті спецоперації уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України й що "офіс" з її здійснення був безпосередньо поруч з управлінням ФСБ в одній із російських областей. Глава держави повідомив, що Україна мала дані розвідки, що Росія готує черговий масований удар, ще до початку операції, й закликав українців реагувати на повітряні тривоги.