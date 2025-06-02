З'явилися перші супутникові знімки з авіабази "Бєлая" після операції "Павутина"

Авіабаза "Бєлая" (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

З'явилися перші супутникові знімки після атаки Служби безпеки України на російські аеродроми 1 червня. Їх оприлюднив OSINT-аналітик Кріс Біггерс.

"Сьогодні вранці я відправив кілька запитів через Umbra Space, і мої перші знімки вже почали оброблятися. Який вражаючий успіх у добре виконаній операції", – написав він.

На знімках помічені "знищені" та "ймовірно знищені" літаки Ту-95 на авіабазі "Бєлая" в Іркутській області, яка за 4300 км від кордону з Україною. Також зазначені знищені літаки, якими, ймовірно, можуть бути Ту-22М3.

Однак інформація потребує офіційного підтвердження.

Знімок: Chris Biggers/X