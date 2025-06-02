Появились первые спутниковые снимки с авиабазы "Белая" после операции "Паутина"

Авиабаза "Белая" (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Появились первые спутниковые снимки после атаки Службы безопасности Украины на российские аэродромы 1 июня. Их обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс.

"Сегодня утром я отправил несколько запросов через Umbra Space, и мои первые снимки уже начали обрабатываться. Какой поразительный успех в хорошо выполненной операции", – написал он.

На снимках замечены "уничтоженные" и "вероятно уничтоженные" самолеты Ту-95 на авиабазе "Белая" в Иркутской области, которая в 4300 км от границы с Украиной. Также указаны уничтоженные самолеты, которыми, вероятно, могут быть Ту-22М3.

Однако информация требует официального подтверждения.

Снимок: Chris Biggers/X