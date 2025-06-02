Появились первые спутниковые снимки с авиабазы "Белая" после операции "Паутина"
Появились первые спутниковые снимки после атаки Службы безопасности Украины на российские аэродромы 1 июня. Их обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс.
"Сегодня утром я отправил несколько запросов через Umbra Space, и мои первые снимки уже начали обрабатываться. Какой поразительный успех в хорошо выполненной операции", – написал он.
На снимках замечены "уничтоженные" и "вероятно уничтоженные" самолеты Ту-95 на авиабазе "Белая" в Иркутской области, которая в 4300 км от границы с Украиной. Также указаны уничтоженные самолеты, которыми, вероятно, могут быть Ту-22М3.
Однако информация требует официального подтверждения.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.
- Среди воздушных судов, потерпевших поражение, – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Важно то, что Россия пока не способна производить такие суда.
- Впоследствии СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и что "офис" по ее осуществлению находился непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей. Глава государства сообщил, что у Украины были даны разведки, что Россия готовит очередной массированный удар, еще до начала операции, и призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги.