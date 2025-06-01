Зеленский об операции СБУ: Заранее знали о подготовке массированной атаки РФ

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина имела данные разведки, что Россия готовит очередной массированный удар по Украине еще до начала операции "Паутина" по поражению стратегических аэродромов РФ, сообщил Владимир Зеленский. В своем вечернем обращении глава государства призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги.

"Еще до начала осуществления этой операции у нас были данные разведки о подготовке очередного российского массированного удара. И это очень важно для всех наших людей – не игнорировать воздушных тревог. В ночь на сегодня было почти 500 российских дронов, ударных дронов. Каждую неделю они увеличивали количество единиц на удар. Сейчас они тоже подготовили "калибры" с морских носителей", – рассказал президент.

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По словам Зеленского, Украина понимает, с кем имеет дело, и будет защищаться всеми доступными ей методами.

"Мы ни секунды не хотели этой войны. Мы предлагали россиянам прекращение огня. Еще с 11 марта на столе – американское предложение полного, безусловного прекращения огня. Именно россияне захотели продолжать войну даже в таких условиях, когда весь мир требует остановить убийство", – подчеркнул глава государства.

Президент акцентировал, что необходимо давление на Москву, которое "должно вернуть ее к реальности" – давление санкций, украинских сил и дипломатии.

"Все должно работать вместе", – подытожил Зеленский.

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