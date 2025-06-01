Зеленский об операции СБУ: Заранее знали о подготовке массированной атаки РФ
Украина имела данные разведки, что Россия готовит очередной массированный удар по Украине еще до начала операции "Паутина" по поражению стратегических аэродромов РФ, сообщил Владимир Зеленский. В своем вечернем обращении глава государства призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги.
"Еще до начала осуществления этой операции у нас были данные разведки о подготовке очередного российского массированного удара. И это очень важно для всех наших людей – не игнорировать воздушных тревог. В ночь на сегодня было почти 500 российских дронов, ударных дронов. Каждую неделю они увеличивали количество единиц на удар. Сейчас они тоже подготовили "калибры" с морских носителей", – рассказал президент.
По словам Зеленского, Украина понимает, с кем имеет дело, и будет защищаться всеми доступными ей методами.
"Мы ни секунды не хотели этой войны. Мы предлагали россиянам прекращение огня. Еще с 11 марта на столе – американское предложение полного, безусловного прекращения огня. Именно россияне захотели продолжать войну даже в таких условиях, когда весь мир требует остановить убийство", – подчеркнул глава государства.
Президент акцентировал, что необходимо давление на Москву, которое "должно вернуть ее к реальности" – давление санкций, украинских сил и дипломатии.
"Все должно работать вместе", – подытожил Зеленский.
- Днем 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе. По его словам, по российским самолетам били с помощью FPV-беспилотников, запущенных с фур (ознакомиться с фото, видео и деталями можно здесь).
- Среди воздушных судов, потерпевших поражение – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Важно то, что Россия сейчас не способна производить такие суда.
- Расстояние от самого отдаленного пораженного аэродрома "Белая" до Украины – более 4300 километров.
- Впоследствии СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и что "офис" по ее осуществлению находился непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.