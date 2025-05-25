Россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине, есть погибшие и раненые

Последствия российской атаки в Киевской области (Фото: Киевская ОВА)

В ночь на 25 мая Россия совершила массированную комбинированную атаку и с использованием ракет различных типов и ударных беспилотников. По состоянию на 06:00 известно о последствиях в Киеве и Киевской области, Николаеве, Харькове и Тернополе. Враг также бил по Конотопу, Чернигову, Шостке и другим городам. Погибли три человека, более 20 травмированы.

В Киеве в результате российского удара повреждена инфраструктура в нескольких районах, в том числе жилые дома, бизнесцентр, общежитие.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Голосеевском районе обломки БПЛА упали на студенческое общежитие. Загорелась внешняя отделка одной из стен здания. Пострадали четыре человека, медики предоставили им помощь на месте.

По данным Киевской городской военной администрации, обломки в Голосеевском районе упали на нескольких локациях.

В Днепровском районе есть разрушение второго этажа частного дома. В результате атаки пострадала молодая женщина. Предварительно у нее перелом ноги.

В Шевченковском районе поврежден бизнесцентр, выбиты окна в жилом доме. Известно о нескольких пострадавших.

Также госпитализирована женщина в Деснянском районе.

По состоянию на утро в Киеве подтверждены 11 пострадавших от 18 до 62 лет.

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, в Киевской области в результате российской атаки погибли три человека.

Два тела были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе.

По состоянию на утро известно о 10 пострадавших. В Белоцерковском районе пострадали шесть человек, из них двое детей. В Фастовском районе пострадали два человека. Еще два человека пострадали в Бучанском районе.

Последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.

В Николаеве, по данным главы Николаевской ОВА, из-за российской атаки пострадали два человека, они госпитализированы.

Предварительно, по словам очевидцев, в городе частично разрушен пятиэтажный жилой дом.

В Тернополе, по информации Тернопольской ОВА, предварительно крылатая ракета "Калибр" частично повредила здание одного из промышленных предприятий. На месте произошел пожар в цехе площадью 1000 кв.

Также были повреждены окна в домах на близлежащей территории.

Информации о потерпевших нет.

В Харькове, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате атаки беспилотниками пострадали два человека в Шевченковском районе.

Мэр города Игорь Терехов сообщил , что предварительно БПЛА попали в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

В Основянском районе пострадало гражданское предприятие.

В Шевченковском районе в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в офисное здание. Было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранение обломками стекла, ему оказывается медицинская помощь.

По состоянию на утро в Харькове было известно о трех пострадавших.

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА