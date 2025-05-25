Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, є загиблі та поранені – фото

Наслідки російської атаки на Київщині (Фото: Київська ОВА)

У ніч проти 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Станом на 06:00 відомо про наслідки у Києві й Київській області, Миколаєві, Харкові та Тернополі. Ворог також бив по Конотопу, Чернігову, Шостці й інших містах. Загинули чотири людини, понад 20 травмовані.

У Києві внаслідок російського удару пошкоджена інфраструктура у декількох районах, зокрема житлові будинки, бізнес-центр, гуртожиток.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на студентський гуртожиток. Зайнялося зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі. Постраждали чотири людини, медики надали їм допомогу на місці.

За даними Київської міської військової адміністрації, уламки в Голосіївському районі впали на декількох локаціях.

У Дніпровському районі є руйнування другого поверху приватного будинку. Внаслідок атаки постраждала молода жінка. Попередньо у неї перелам ноги.

У Шевченківському районі пошкоджений бізнес-центр, вибиті вікна в житловому будинку. Відомо про декількох постраждалих.

Також госпіталізовано жінку у Деснянському районі.

Станом на ранок у Києві підтверджено 11 постраждалих віком від 18 до 62 років.

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, на Київщині внаслідок російської атаки загинуло три людини.

Два тіла було знайдено під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула у Бучанському районі.

Станом на ранок відомо про 10 постраждалих. У Білоцерківському районі постраждали шестеро людей, з них двоє дітей. У Фастівському районі постраждали дві людини. Ще дві людини постраждали у Бучанському районі.

Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.

У Миколаєві, за даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, через російську атаку постраждали дві людини, їх госпіталізовано.

Попередньо, за словами очевидців, у місті частково зруйнований п'ятиповерховий житловий будинок.

У Тернополі, за інформацією Тернопільської ОВА, попередньо крилата ракета "Калібр" частково пошкодила будівлю одного з промислових підприємств. На місці сталася пожежа у цеху площею 1000 кв.м.

Також було пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території.

Інформації про потерпілих немає.

У Харкові, за даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки безпілотниками постраждали дві людини у Шевченківському районі.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що попередньо БпЛА влучили в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах.

У Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство.

У Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в офісну будівлю. Було пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога.

Станом на ранок у Харкові було відомо про трьох постраждалих.

ОНОВЛЕНО О 06:55. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, унаслідок влучання зруйновано два поверхи п’ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого 77-річного чоловіка. Також відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких підліток.

ОНОВЛЕНО 07:05. За даними ДСНС, у Чернігівській області внаслідок атаки сталося займання складських приміщень і нежитлових будівель. Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м.

Окремо горів ангар із вугіллям і нежитлова будівля. Удару також зазнав обласний центр, де було пошкоджено будівлю.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА