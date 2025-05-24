Ракетний удар по Одеському порту 23 травня: кількість загиблих зросла до трьох
В Одесі зросла кількість загиблих у результаті удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Від отриманих поранень у лікарні помер 41-річний чоловік. Таким чином, кількість загиблих через російську атаку збільшилася до трьох.
Вдень у п’ятницю, 23 травня, росіяни вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі в Одесі. Напередодні повідомлялося про двох загиблих чоловіків.
- У ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знешкодили 251 повітряну ціль.
- Основний напрямок ворожої атаки – Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.