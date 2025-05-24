Сили ППО вночі збили шість балістичних ракет та знешкодили 245 дронів
У ніч проти 24 травня Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотниками, сили протиповітряної оборони знешкодили понад 250 повітряних цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 20:30 23 травня окупанти здійснили удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет "Іскандер-М" чи KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ в Росії та тимчасово окупованого Криму. Атаковано Київ, Дніпропетровську, Одеську та Запорізьку області.
Також протягом ночі росіяни атакували українські регіони 250 БпЛА із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у РФ і тимчасово окупованого Криму. Основний напрямок ворожої атаки – Київ.
Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито шість балістичних ракет (Київ) і знешкоджено 245 ворожих БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 – збито вогневими засобами ураження, 117 – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Донецька й Запорізька області.
- Унаслідок російської дронової атаки на Київську область увечері 23 травня дві людини дістали поранення.
- У Києві через нічну атаку виникли пожежі, є постраждалі. У КМВА назвали атаку однією з наймасованіших.