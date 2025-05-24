Сили ППО вночі збили шість балістичних ракет та знешкодили 245 дронів

Наслідки атаки на Київ (Фото: КМВА)

У ніч проти 24 травня Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотниками, сили протиповітряної оборони знешкодили понад 250 повітряних цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:30 23 травня окупанти здійснили удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет "Іскандер-М" чи KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ в Росії та тимчасово окупованого Криму. Атаковано Київ, Дніпропетровську, Одеську та Запорізьку області.

Також протягом ночі росіяни атакували українські регіони 250 БпЛА із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у РФ і тимчасово окупованого Криму. Основний напрямок ворожої атаки – Київ.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито шість балістичних ракет (Київ) і знешкоджено 245 ворожих БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 – збито вогневими засобами ураження, 117 – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Донецька й Запорізька області.