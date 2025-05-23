Унаслідок атаки "шахедів" на Київську область дві людини дістали поранення
Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан)

Унаслідок російської дронової атаки на Київську область дві людини дістали поранення. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що через атаку БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна.

Постраждалих госпіталізували, їм надається допомога.

Крім того, унаслідок атаки РФ пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків "шахеда" у Голосіївському районі: пошкоджено чотири автівки, але обійшлося без постраждалих.

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