Унаслідок атаки "шахедів" на Київську область дві людини дістали поранення

Поранено жінку та чоловіка у Броварському районі. Також є пошкодження цивільної інфраструктури

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан)

Унаслідок російської дронової атаки на Київську область дві людини дістали поранення. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що через атаку БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна.

Постраждалих госпіталізували, їм надається допомога.

Крім того, унаслідок атаки РФ пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків "шахеда" у Голосіївському районі: пошкоджено чотири автівки, але обійшлося без постраждалих.