РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Куп'янськ-Вузловому, є загиблий – фото
Наслідки російського удару (Фото: ДСНС)

Росія вдарила керованою авіабомбою по житловому будинку у селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Одна людина загинула. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок удару КАБом зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Також російські війська вдарили по Куп'янську з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу горіли житловий будинок, господарча споруда, гараж та дровник.

Даних про жертв та поранених немає.

РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Куп'янськ-Вузловому, є загиблий – фото
РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Куп'янськ-Вузловому, є загиблий – фото
РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Куп'янськ-Вузловому, є загиблий – фото
РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Куп'янськ-Вузловому, є загиблий – фото
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