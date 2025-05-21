РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Куп'янськ-Вузловому, є загиблий – фото
Росія вдарила керованою авіабомбою по житловому будинку у селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Одна людина загинула. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок удару КАБом зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо постраждали.
Також російські війська вдарили по Куп'янську з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу горіли житловий будинок, господарча споруда, гараж та дровник.
Даних про жертв та поранених немає.
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