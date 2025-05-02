Харків під масованою атакою російських "шахедів" – є постраждалі
Ввечері 2 травня Харків опинився під масованою дроновою атакою російських окупантів – є постраждалі, пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомляють представники влади.
21:31. Міський голова Ігор Терехов написав про атаку "шахедами", пролунав вибух.
21:48. З'явилась інформація про влучання російських дронів у двох районах Харкова, повідомив мер.
21:55. Серія вибухів пролунала у різних районах міста, написав голова обладміністрації Олег Синєгубов.
22:06. Попередньо, падіння російських безпілотників зафіксовано у Слобідському районі, розповів очільник ОВА.
22:09. Через атаку окупантів постраждав багатоквартирний будинок, біля нього горять авто, уточнюється інформація про постраждалих, зазначив Терехов.
22:10. За попередніми даними, у Харкові постраждали три людини, медики надають їм всю необхідну допомогу, повідомив Синєгубов.
22:18. Кількість постраждалих зросла до шести осіб.
"Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим", – написав очільник ОВА.
22:27. Синєгубов уточнив, що пошкоджений атакою РФ будинок та машини, що загорілися, знаходяться у Салтівському районі.
На місці влучань працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та медики.
22:37. Кількість постраждалих зросла до 12, у місті зафіксовано 17 прильотів, зафіксовані пожежі на місцях ударів, написав Терехов.
22:41. "Надійшла попередня інформація про удар ворожого БПЛА по приватному будинку", – зазначив мер.
22:56. Кількість постраждалих зросла до 28 осіб, повідомив міський голова.
ОНОВЛЕНО о 23:03. Кількість постраждалих зросла до 36, з них семеро ушпиталені, написав мер.
За уточненими даними, удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста – Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському.
- З вечора 1 травня і в ніч проти 2-го росіяни запустили по Україні 150 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів. Є наслідки на Донеччині, Дніпропетровщині та в Запоріжжі.
- Зазнав масованої дронової атаки локомотиворемонтний завод Укрзалізниці у Запоріжжі. Загалом внаслідок масованої дронової атаки РФ на Запоріжжі станом на ранок 2 травня відомо про 29 постраждалих. Пошкоджено також цивільний об'єкт, багатоповерхівки та університет.
- Ввечері росіяни здійснили масовану авіаатаку по Куп'янську на Харківщині – є загиблий.