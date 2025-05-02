Харків під масованою атакою російських "шахедів" – є постраждалі

Є влучання у двох районах міста

Ілюстративне фото: Pacific Press

Ввечері 2 травня Харків опинився під масованою дроновою атакою російських окупантів – є постраждалі, пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомляють представники влади.

21:31. Міський голова Ігор Терехов написав про атаку "шахедами", пролунав вибух.

21:48. З'явилась інформація про влучання російських дронів у двох районах Харкова, повідомив мер.

21:55. Серія вибухів пролунала у різних районах міста, написав голова обладміністрації Олег Синєгубов.

22:06. Попередньо, падіння російських безпілотників зафіксовано у Слобідському районі, розповів очільник ОВА.

22:09. Через атаку окупантів постраждав багатоквартирний будинок, біля нього горять авто, уточнюється інформація про постраждалих, зазначив Терехов.

22:10. За попередніми даними, у Харкові постраждали три людини, медики надають їм всю необхідну допомогу, повідомив Синєгубов.

22:18. Кількість постраждалих зросла до шести осіб.

"Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим", – написав очільник ОВА.

22:27. Синєгубов уточнив, що пошкоджений атакою РФ будинок та машини, що загорілися, знаходяться у Салтівському районі.

На місці влучань працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та медики.

22:37. Кількість постраждалих зросла до 12, у місті зафіксовано 17 прильотів, зафіксовані пожежі на місцях ударів, написав Терехов.

22:41. "Надійшла попередня інформація про удар ворожого БПЛА по приватному будинку", – зазначив мер.

22:56. Кількість постраждалих зросла до 28 осіб, повідомив міський голова.

ОНОВЛЕНО о 23:03. Кількість постраждалих зросла до 36, з них семеро ушпиталені, написав мер.

За уточненими даними, удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста – Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському.

З вечора 1 травня і в ніч проти 2-го росіяни запустили по Україні 150 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів. Є наслідки на Донеччині, Дніпропетровщині та в Запоріжжі.

Зазнав масованої дронової атаки локомотиворемонтний завод Укрзалізниці у Запоріжжі. Загалом внаслідок масованої дронової атаки РФ на Запоріжжі станом на ранок 2 травня відомо про 29 постраждалих. Пошкоджено також цивільний об'єкт, багатоповерхівки та університет.

Ввечері росіяни здійснили масовану авіаатаку по Куп'янську на Харківщині – є загиблий.