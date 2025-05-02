Харьков под массированной атакой российских "шахедов"

Есть попадания в двух районах города

Иллюстративное фото: Pacific Press

Вечером 2 мая Харьков оказался под массированной дроновой атакой российских оккупантов - пострадали, поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщают представители властей.

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21:31. Городской голова написал об атаке.

21:48. Появилась информация о попадании российских дронов в двух районах Харькова.

22:09. Из-за атаки оккупантов пострадал многоквартирный дом, возле него горят авто, уточняется информация о пострадавших, отметил Терехов.

22:10. По предварительным данным, в Харькове пострадали три человека, медики оказывают им всю необходимую помощь, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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