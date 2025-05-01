Россия нанесла по меньшей мере 10 ударов по Запорожью – есть погибший и раненые
Россияне нанесли по Запорожью минимум 10 ударов – погиб человек, есть пострадавшие, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
"Россияне нанесли по Запорожье по меньшей мере 10 ударов. Произошло несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие", – написал он.
Чиновник отметил, что устанавливаются все детали российской атаки.
Впоследствии Федоров сообщил, что поступила информация об одном раненом – на место выехала бригада медиков.
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 21:37 – сообщалось об угрозе ударных беспилотников.
В 22:46 объявлен отбой тревоги.
ОБНОВЛЕНО в 22:52. Из-за атаки погиб 61-летний мужчина, под завалами находятся люди, есть раненые, сообщил Федоров.
Чиновник опубликовал фото учебного заведения, поврежденного ударом:
По меньшей мере три человека ранены, написал глава ОВА и опубликовал видео с последствиями атаки:
- В ночь на 1 мая россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего есть погибшие и раненые. Захватчики направили на город более двух десятков беспилотников.
- В целом оккупанты запустили по Украине пять баллистических ракет и 170 беспилотников разных типов, последствия на земле есть в пяти областях.