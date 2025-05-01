Россия нанесла по меньшей мере 10 ударов по Запорожью – есть погибший и раненые

Под завалами находятся люди

Последствия российского удара по Запорожью 1 мая 2025 года (Фото: Telegram Ивана Федорова)

Россияне нанесли по Запорожью минимум 10 ударов – погиб человек, есть пострадавшие, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Россияне нанесли по Запорожье по меньшей мере 10 ударов. Произошло несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие", – написал он.

Чиновник отметил, что устанавливаются все детали российской атаки.

Впоследствии Федоров сообщил, что поступила информация об одном раненом – на место выехала бригада медиков.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 21:37 – сообщалось об угрозе ударных беспилотников.

В 22:46 объявлен отбой тревоги.

ОБНОВЛЕНО в 22:52. Из-за атаки погиб 61-летний мужчина, под завалами находятся люди, есть раненые, сообщил Федоров.

Чиновник опубликовал фото учебного заведения, поврежденного ударом:

По меньшей мере три человека ранены, написал глава ОВА и опубликовал видео с последствиями атаки: