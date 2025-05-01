Росія завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю – є загиблий та поранені
Росіяни завдали по Запоріжжю мінімум 10 ударів – загинула людина, є постраждалі, повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.
"Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі", – написав він.
Чиновник зазначив, що встановлюються всі деталі російської атаки.
Згодом Федоров повідомив, що надійшла інформація про одного пораненого – на місце виїхала бригада медиків.
Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 21:37 – повідомлялось про загрозу ударних безпілотників.
О 22:46 оголошено відбій тривоги.
ОНОВЛЕНО о 22:52. Через атаку загинув 61-річний чоловік, під завалами перебувають люди, є поранені, повідомив Федоров.
Посадовець опублікував фото навчального закладу, пошкодженого ударом:
Щонайменше троє людей поранені, написав голова ОВА та опублікував відео з наслідками атаки:
- У ніч проти 1 травня росіяни вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками, у результаті чого є загиблі й поранені. Загарбники спрямували на місто понад два десятки безпілотників.
- Загалом окупанти запустили по Україні п’ять балістичних ракет і 170 безпілотників різних типів, наслідки на землі є в п’яти областях.