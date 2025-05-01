Росія завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю – є загиблий та поранені

Під завалами перебувають люди

Наслідки російського удару по Запоріжжю 1 травня 2025 року (Фото: Telegram Івана Федорова)

Росіяни завдали по Запоріжжю мінімум 10 ударів – загинула людина, є постраждалі, повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

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"Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі", – написав він.

Чиновник зазначив, що встановлюються всі деталі російської атаки.

Згодом Федоров повідомив, що надійшла інформація про одного пораненого – на місце виїхала бригада медиків.

Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 21:37 – повідомлялось про загрозу ударних безпілотників.

О 22:46 оголошено відбій тривоги.

ОНОВЛЕНО о 22:52. Через атаку загинув 61-річний чоловік, під завалами перебувають люди, є поранені, повідомив Федоров.

Посадовець опублікував фото навчального закладу, пошкодженого ударом:

Щонайменше троє людей поранені, написав голова ОВА та опублікував відео з наслідками атаки: