Росіяни вночі атакували балістикою та 170 БпЛА: постраждали п’ять областей

Підтверджено збиття 74 дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 1 травня росіяни запустили по Україні п’ять балістичних ракет і 170 безпілотників різних типів, наслідки на землі є в п’яти областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 19:30 30 квітня окупанти атакували п’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму, а також 170 БпЛА із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ в Росії та Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 74 дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Донецька, Харківська, Сумська та Київська області.

В Одесі жертвами російської дронової атаки стали двоє людей. Ще 15 – дістали поранень. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, школу й автівки.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Київська обласна військова адміністрація повідомила про наслідки дронової атаки в трьох районах. Там зазначили, що минулося без постраждалих.

У Бориспільському районі унаслідок падіння уламків збитого дрона відбулося загоряння покрівлі приватного будинку. Пожежу ліквідовано. Ще 11 приватних будинків і магазин пошкоджено. Також відбулися займання у лісовій місцевості.

У Вишгородському районі відбулося загоряння трав‘яного настилу. Пожежа ліквідована.

У Броварському районі через падіння уламків сталося загоряння господарчої будівлі та гаражу. Також пошкоджено фасад приватного будинку й автомобіль.

Фото: Київська ОВА

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили БпЛА "Молнія" по АЗС у Київському районі обласного центру. Через атаку виникла пожежа.

Виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що росіяни вдарили "шахедами" по промислових підприємствах в одному із сіл громади. Через удари виникли пожежі. Минулося без жертв і постраждалих.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС